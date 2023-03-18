По факту ДТП в Красном селе возбуждено уголовное дело

Днем в пятницу, 17 марта, в Красном селе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек. В их числе трое детей, включая шестилетнюю девочку в тяжелом состоянии. По данному факту возбудили уголовное дело.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МДВ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 16:30 на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина. Причиной ДТП стал дорожный инцидент между автомобилем Renault Kaptur, который поворачивал на улицу Первого Мая и микроавтобусом Ford Transit ехавшим ему навстречу. Водитель второго транспортного средства не справился с управлением и вылетел на тротуар, сбив группу пешеходов.

Происшествие закончилось госпитализации шести человек. Трое взрослых, 1951-1991 годов рождения, оказались в больнице с травмами средней степени тяжести. То же касается и двоих детей – 9 и 8 лет. Меньше всего повезло 10-летней девочке: ее состояние врачи оценили как тяжелое.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к расследованию обстоятельств аварии в Красносельском районе подключился Следственный комитет.

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