Следком подключился к ДТП в Красносельском районе

Следственный комитет Петербурга и Ленобласти подключился к расследованию ДТП в Красносельском районе города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 17 марта около остановки на проспекте Ленина на полном ходу микроавтобус врезался в толпу людей, которые стояли на пешеходном переходе.

По имеющимся данным, пострадали несколько человек, в том числе дети. Следственные органы проводят доследственную проверку.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее сообщалось в Gazeta.SPb , что ДТП случилось в момент, когда водитель микроавтобуса уворачивался от столкновения с легковушкой «Рено Каптур». Во время своего маневра он вылетел на тротуар и сбил группу людей.