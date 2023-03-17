В Красном селе в Петербурге микроавтобус влетел в остановку и сбил людей

Сегодня, 17 марта, вновь не без дорожно-транспортных коллапсов. В этот раз в Красном селе на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая микроавтобус влетел в остановку.

Как уточняет РИА Новости, ДТП случилось в момент, когда водитель микроавтобуса уворачивался от столкновения с легковушкой «Рено Каптур». Во время своего маневра он вылетел на тротуар и сбил группу людей.

На данный момент известно о шести пострадавших. В их числе трое детей.

На месте аж восемь машин «Скорой помощи», реанимация. Четыре машины полиции, добавляют очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное село» во Вконтакте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец на «Мерседесе» протаранил здание СТО. Все случилось 16 марта в Старо-Паново (юго-запад Петербурга). Водитель авто «Мерседес ML» по непонятным причинам влетел в здание СТО.