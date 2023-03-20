Виновника ДТП в Ленобласти осудили на 9 лет

В августе 2020 года пьяный водитель устроил массовое ДТП на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Теперь ему придется провести девять лет в колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

По данным ведомства, будучи пьяным, подсудимый вел автомобиль Skoda Octavia с превышением скорости и допустил столкновение с грузовым тягачом. Дорожно-транспортное происшествие привело к тому, что обе машины сместились на встречную полосу и тем самым вовлекли в аварию еще семь автомобилей.

«По вине подсудимого погибли три человека», – написали в официальном telegram-канале областной прокуратуры. Также отмечается, что суд признал инициатора аварии виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок в 2,5 года.

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