Авария в Крыму закончилась госпитализацией троих детей, двоим нужна операция

Вчера вечером в республике Крым 54-летний пьяный водитель сбил семью с детьми. В результате трое малолетних пешеходов оказались в больнице, двоих уже готовят к операции.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел в 21:00 в субботу, 18 марта. На Центральной улице в селе Емельяновка 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, сбил пятерых пешеходов, двигавшихся по краю дороги.

«По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения», – добавили в официальном telegram-канале МВД Крыма.

В настоящий момент состояние детей, попавших под колеса машины, оценивается как тяжелое. Двоих уже готовят к операции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Также отмечается, что мать детей продолжает лечение в стационаре. Отцу повезло больше: его травмы были легкими и он, получив необходимую помощь, отказался от госпитализации.

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