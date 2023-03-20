Путин: МВД не должно «хватать и не пущать» бизнесменов

Министерство внутренних дел должно оказывать поддержку бизнесу, а не «хватать и не пущать». Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Ни в коем случае нельзя работать по принципу «хватать и не пущать», нужно в корне здесь изменить подходы в экономике и бизнесе», – высказался глава государства в рамках своего выступления на расширенной коллегии МВД.

По его словам, приоритетная задача для правоохранителей – это помощь людям в избегании неправильных действий и правонарушений. При этом, если таковые все-таки были допущены, следует помогать гражданам выходить из ситуации.

Президент также добавил, что указанные методы работы касаются добросовестных участников экономических процессов, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что акции компании бизнес-омбудсмена Абросимова стали доходами государства.

владимир путин


 

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