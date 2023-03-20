Акции компании бизнес-омбудсмена Абросимова стали доходами государства

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежащей петербургскому бизнес омбудсмену Александру Абросимову, в доходы государства.

Известно, что в год предприятие обрабатывает 370 тонн грузов. Основной профиль его деятельности – погрузка и разгрузка товаров в портах.

В суде выяснилось, что на компанию были незаконно выведены активы «Северной верфи». Согласно материалам дела, больше двадцати лет назад Александр Абросимов, будучи начальником транспортного цеха «Северной верфи», учредил АО «КЦТЛ». Уставной капитал компании разделили на 400 акций, поделенных между участниками общества – всего их было 20. Спустя время количество ценных бумаг вышло за рубеж в 66 тысяч.

В период с 1994 по 1995 год Абросимов в одно время занимал должности генерального и коммерческого директора в КЦТЛ и «Северной верфи» соответственно. Из этого может следовать, что бизнесмен был заинтересован в реализации «незаконного плана».

После того, как активы завода были выведены на компанию, государственная доля в уставном капитале верфи были снижена на 14% и составила только 46%, пишет «Коммерсантъ».

Позиция Санкт-Петербургского государственного университета гласит, что именно реформирование верфи через выделение отдельных подразделений привело к ее банкротству.

В результате разбирательств суд вынес решения о переходе 100% акций КЦТЛ в собственность государства. Ответчики, в свою очередь, настаивали на том, что требование должно быть направлено на активы завода, переданные в собственность компании. Еще одним аргументом в свою защиту они избрали истечение срока давности иска.

В планах ответчиков обжаловать решение суда.

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