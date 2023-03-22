Не может быть! Фтизиатр развеяла главный миф о манту

Многие, будучи детьми, боялись намочить пробу Манту из-за предупреждений врачей. По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Елены Богородской с пробой ничего будет, даже если поплавать в море.

«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций», – рассказала она, отметив, что наличие сделанной пробы Манту не помешает человеку плавать в море или бассейне. Никаких проблем в дальнейшем из-за этого не возникнет.

При этом, добавила Богородская, рекомендации врачей преследуют несколько другую цель. Врачам нужно, чтобы пациент не повредил свою кожу – не тер и не чесал ее. Влага может спровоцировать такую ситуацию.

«Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда», – добавила эксперт в интервью для РИА Новости.

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