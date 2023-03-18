Болезнь планеты: врачи создали новую вакцину против аллергии

Уже сейчас 20% жителей Земли страдают от какой-либо формы аллергии, и к 2025 году этот показатель может вырасти до 50%. Во избежание этого сотрудники российского Института иммунологии ФМБА совместно с коллегами из Венского медуниверситета создали новую вакцину от аллергии.

Новый препарат призван помочь людям, страдающим от аллергии, не обращать внимание на такие раздражители как березовая пыльца, яблоко, персик, арахис и сою.

Известно, что новая вакцина окажется в медицинских учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации в ближайшие полтора-два года. Сейчас ее тестируют.

Примечательно то, что лекарство будет не только ослаблять симптомы, но и изменять течение аллергии. Для защиты человека потребуется 3-5 инъекций – это в несколько раз меньше, чем при использовании современной терапии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурга прибыла вакцина «Спутник V».