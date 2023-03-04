В Петербург завезли антиковид: вакцина «Спутник V» прибыла

Как бы нам всем хотелось забыть про такую штуку как COVID-19, но он уже просто обычная часть нашей жизни, неотъемлемая, можно сказать. Раз мы не можем от него избавиться, остается только принимать, ведь так? Но, как и многое другое, человек готов принять с маленьким «но». В этом случае этим «но» является возможность избавиться, проще говоря — вакцина.

Что ж, антиковид прибыл в Петербург — целых 32 тысячи комплектов доз, которые совсем скоро поступят в больницы.

Что касается того, насколько жители Северной столицы заинтересованы в такой защите, то за все время вакцинировались 3 339 544 человека, в том числе 7 673 ребенка. Количество ревакцинированных пациентов составляет 893 649 человек.

Привиться от коронавируса в Санкт‑Петербурге можно в 161 пункте вакцинации медицинских организаций. Также работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 6 мобильных пунктах. Для вакцинации детей развернуто 87 пунктов.