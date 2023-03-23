Глава МОК выступил за участие россиян в Олимпиаде 2024 года

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не поддерживает точку зрения, предполагающую «коллективную вину» спортсменов из России. Он также выступил против политического давления на спорт.

В защиту российских и белорусских атлетов исполком комитета выступил 25 января, предложив им принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов будут подведены 28 марта.

При этом Томас Бах отметил, что МОК может порекомендовать запрет на демонстрацию символа «Z». Согласно его позиции, объединяющий аспект Олимпиады может сохраниться только в том случае, если они останутся нейтральны.

«[…] но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию», – цитирует его слова «Ассошиэйтед Пресс».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер отстранили от участия в международных спортивных мероприятиях.