Ирина Винер на два года осталась без гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер была отстранена на два года по решению Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщили на официальном сайте спортивной организации.

Решение об отстранении Ирины Винер от всех международных соревнований и мероприятий, проводимых FIG, было принято Фондом гимнастической этики (GEF) и начнет действовать через день после снятия защитных мер федерации, связанных с мировой ситуацией и заключающихся в запрете участия атлетов из России в соревнованиях.

Причиной для подобных ограничительных мер в отношении Винер стало снятие кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Кроме того, глава ВФХГ отметилась своими яркими высказываниями, связанными с результатами сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Они были признаны «оскорбительными» и нарушающими правила FIG, пишет РИА Новости.

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