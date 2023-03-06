Врач о состоянии Костомарова: повезет, если останется живой

Состояние олимпийского чемпиона фигуриста Романа Костомарова оставляет желать лучшего. По мнению главного врача петербургской частной скорой помощи «Корис» Льва Авербаха его выживание – чистая удача.

«Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезет, если он останется живой. К сожалению, известные факты говорят об обратном», – высказался он, отметив, что из-за постоянного непрекращающегося стресса организм атлета рушится, а его иммунная система постепенно выходит из строя.

При этом даже приход Костомарова в чувство и появление у него возможности воспринимать окружающую действительность не означают, что у него есть гарантированные шансы на выздоровление.

Более того, по словам Льва Авербаха, наилучший исход для фигуриста, учитывая все, через что пришлось пройти его телу – это инвалидность. В худшем случае, его ожидает повторное и не менее опасное лечение, пишет РИА Новости.

Следует отметить, что некоторое время назад в интернете начали появляться сообщения о том, что медики заподозрили у Романа Костомарова повторное развитие сепсиса. По мнению

Некоторое время назад СМИ сообщали, что у госпитализированного фигуриста заподозрили повторное развитие сепсиса. По мнению главного врача петербургской скорой, симптоматика скорее указывает на тромбоз.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роман Костомаров стал приходить в сознание и даже двигаться.