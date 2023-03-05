Костомарову грозят новые операции?

Совсем недавно в сети появилась информация, что Роману Костомарову становится лучше. Однако, кажется, все не так хорошо. Так, вчера, 4 марта, появилась информация, что Костомаров стал приходить в сознание и даже двигаться.

Поклонники несказанно обрадовались этой новости, одна теперь вновь подозрение на сепсис. В этот раз у фигуриста синеет рука.

Кроме этого, скоро к работе с фигуристом приступит психолог, пишет телеграм-канал 112.

Уточняется, что рядом с фигуристом находится супруга — Оксана Домнина.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров попал в реанимацию стало известно 10 января. Тогда врачи диагностировали ему пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Днем позже спортсмен оказался в «Коммунарке», где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в самых экстренных случаях.