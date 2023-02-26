Луч надежды: состояние Костомарова начало улучшаться

Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова начало улучшаться. В настоящий момент оно оценивается как стабильное.

По данным, поступающим от СМИ, фигурист перенес несколько процедур по очистке крови. В настоящее время врачи стараются не допустить ухудшения показателей.

О том, что Роман Костомаров попал в реанимацию стало известно 10 января. Тогда врачи диагностировали ему пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Днем позже спортсмен оказался в «Коммунарке», где ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в самых экстренных случаях.

Через десять дней после госпитализации у Романа Костомарова началась гангрена, из-за чего ему пришлось ампутировать часть ноги и несколько пальцев на руках. Врачи не решаются вывести его из медикаментозного сна, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что фигурист перенес второй инсульт.