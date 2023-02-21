Роман Костомаров перенес повторный инсульт

Последнее время о состоянии фигуриста Романа Костомарова поступают совсем неутешительные новости. Сегодняшний день не стал исключением: фигурист пережил повторный инсульт. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас фигурист, Олимпийский чемпион пытается побороть болезнь, в этом ему помогают врачи Коммунарки уже около полутора месяцев. Как рассказал собеседник агентства, у Костомарова произошло второе кровоизлияние в мозг.

Ранее также стало известно, что у него уже поражена часть мозга и образовалась гематома. До этого фигуристу ампутировали ступни на обеих ногах, также пришлось ампутировать и несколько пальцев на руках.

По мнению спортивного врача Александра Яблуновского, к кровоизлиянию в мозг могли привести возникшие новые осложнения болезни. Он пояснил, что инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода. Нарушается кровоток, кислорода не хватает, ткань органов омертвевает и может разорваться. При инсульте это разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг.