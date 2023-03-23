В Петербурге обновят и установят почти сотню светофоров

В Санкт-Петербурге стартовал новый этап модернизации, подразумевающий обновление и установку почти сотни светофоров на территории 13 районов города. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«[…] в Петербурге обновят оборудование 51 светофорного объекта в 13 районах города. Кроме того, будут построены 48 новых светофорных объектов в 12 районах», – написали в официальном telegram-канале Смольного.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглова, работы по налаживанию светофорных систем в городе необходимы в связи с введением новых жилых кварталов и социальных учреждений.

Это, подчеркнул глава городского правительства, подразумевает создание удобных подъездов, строительства новых улиц и проездов, а также подготовку соответствующей инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге планируется увеличение числа единиц общественного транспорта.