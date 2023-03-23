Смольный заявил о расширении городского автобусного парка

В Санкт-Петербурге продолжаются закупки новых единиц общественного транспорта. «Пассажиравтотранс» Северной столицы планирует приобретение 315 новых автобусов, рассказали в пресс-службе Смольного.

«Наш крупнейший автобусный перевозчик «Пассажиравтотранс» получит более 300 автобусов, в том числе и так называемые “гармошки” – пассажиры любят их за вместимость и комфорт», – заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, техника будет прибывать в Северную столицу, начиная с мая текущего года. Процедура транспортировки завершится к февралю 2024 года.

Также в официальном telegram-канале отметили, что автобусы большого класса в состоянии перевозить, как минимум 97 человек. Автобусы особо большого класса, в свою очередь Рассчитаны на 155 пассажиров и более.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что новые автобусы для Санкт-Петербурга будут стоить 3,4 миллиарда рублей.