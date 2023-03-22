Новые петербургские автобусы обойдутся в 3,4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге появится больше сотни новых автобусов. На их покупку «Пассажиравтотранс» готов потратить почти 3,4 миллиарда рублей, следует из заявки, размещенной на портале Госзакупок во вторник, 21 марта.

На данный момент на сайте можно найти два контракта. Первый предполагает приобретение пассажирперевозчиком 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса – на них готовы потратить почти 2,7 миллиарда рублей.

Таким образом, стоимость одного автобуса может быть оценена примерно в 29,8 миллиона рублей. 54 из указанных транспортных средств должны оказаться на улицах Санкт-Петербурга до 31 октября текущего года. На поставку остальных дается время до следующего января.

Второй аукцион организован на закупку «Пассажиравтотрансом» 26 автобусов с такими же характеристиками по стоимости в 774 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленинградской области возведут завод по переработке мусора стоимостью почти в 3 миллиарда рублей.