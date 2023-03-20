В Ленобласти возведут завод по переработке мусора стоимостью почти в 3 млрд рублей

В Ленинградской области появится новый завод по переработки отходов. Предприятие мощностью в 300 тысяч тонн отходов ежегодно разместится в Кингисеппском районе, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Следует отметить, что в строительство завода РЭО планирует вложить 2,98 миллиарда рублей. И это – только часть всей суммы финансирования:

«РЭО вложит в проект 2,98 миллиарда рублей в первом квартале 2023 года. Общий объем инвестиций оценивается в 3,7 миллиарда рублей», – рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, такая поддержка позволит уменьшить тарифную нагрузку на население региона на 779 миллионов рублей. Решение о выделении средств уже было одобрено наблюдательным советом компании.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургские дорожники взялись за весеннее мытье улиц.

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