Петербургские дорожники взялись за весеннее мытье улиц

В Санкт-Петербурге стартовал помывочный сезон для дорог и тротуаров. Вся грязь, скопившаяся под снегом, должна быть смыта усилиями дорожников, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Весенняя помывка – важный этап уборки города после зимы. Необходимо как можно раньше, с учетом хорошей погодной обстановки, начать очистку улиц от загрязнений», – процитировали слова губернатора Северной столицы Александра Беглова в официальном telegram-канале Смольного.

Следует отметить, что остановить уборщиков способна только возможность образования гололеда – в связи с этим уборка проводится только в дневное время суток, в плюсовую температуру.

Также в пресс-службе городского кабмина добавили, что сейчас уборкой тротуаров заняты 100 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, вопреки заявлениям Смольного об исправной работе системы водоотведения, на многих участках Санкт-Петербурга наблюдаются большие и глубокие лужи.