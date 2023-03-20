Смольный отчитался об отведении воды с улиц

В Санкт-Петербурге в связи с потеплением активно таят снег и лед. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, система водоотведения успешно справилась с приемом талой воды. Тем не менее, на улицах по-прежнему можно увидеть огромные лужи.

«[…] за выходные канализационные сети приняли более 6,8 млн кубометров сточных вод», – написали в официальном telegram-канале Смольного. Отмечается, что стабильную работу системы водоотвода удалось обеспечить благодаря подготовительным мероприятиям, проведенным «Водоканалом» Санкт-Петербурга.

В пресс-службе организации отметили, что для устранения возникающих сбоев в городе работают 73 бригады. Примечательно, что, несмотря на это, на территории Северной столицы по-прежнему можно увидеть большое количество луж, в которых можно «утонуть» по щиколотки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что, согласно утверждениям главного синоптика Санкт-Петербурга, вечером 20 марта в городе ожидаются осадки.