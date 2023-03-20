Синоптик Колесов предсказал Петербургу новый погодный рекорд

Вместе с весной в Санкт-Петербург пришло потепление. Возможно, 20 марта в этом году будет самым теплым за последние 20 лет, считает главный синоптик города Александр Колесов.

«Воздух продолжает быстро прогреваться, и температура стремительно повышается […] есть все условия “замахнуться” и на абсолютный рекорд этого дня», – написал он в своем официальном telegram-канале, отметив, что пока самым высоким значением температуры воздуха в текущем месяцы были +7,9 градусов.

Сегодня, 20 марта, влияние атмосферного фронта приведет к подъемку стрелок термометров вплоть до +10,5 градусов – в последний раз такие значения наблюдались в 1990 году. Также Александр Колесов предупредил о возможных осадках, ожидаемых ночью.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что с приход весны в Санкт-Петербург будет сопровождаться выпадением осадков.