Весна принесет в Петербург дожди и потепление

Весна продолжает заявлять свои права на Санкт-Петербург. Под влиянием атмосферного фронта температура воздуха в городе продолжит повышаться. Также ожидаются и осадки.

«В Санкт-Петербурге, стараниями атмосферного фронта, вытянувшегося в широтном направлении, (между двух «Герсонов») ожидается преобладание облачной погоды», – написал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

По его словам, в Северной столице пройдут осадки в виде дождя. Температура воздуха при этом составит в диапазоне +4…+6 градусов. Также ожидается небольшой юго-западный ветер со скоростью в 3-8 метров в секунду.

Согласно прогнозу Михаила Леуса, атмосферное давление будет постепенно понижаться в конечном счете упадет до 762 миллиметров ртутного столба. Таким образом, этот показатель по-прежнему будет превышать норму.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцы были возмущены видео, на котором трактор соскребает остатки растаявшего снега с дороги.