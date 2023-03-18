Петербуржцев возмутила уборка наледи трактором

Появившееся в сети видео, на котором в Санкт-Петербурге трактор ковшом соскребает наледь с асфальта, вызвало бурную реакцию горожан. Одни возмутились тем, что коммунальщики не занимались этим, когда снега было много, другие – поддержали тракториста за дотошность.

Видеозапись «соскребания» льда трактором была опубликована в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ночь на 18 марта. На видео заметно, как ковш уборочной машины со скрежетом движется по дорожному покрытию, снимая с него остатки снега и льда. При взгляде на отдельные кадры может возникнуть впечатление, что тем самым тракторист наносит вред асфальту.

«В этом месте огромный вал снега был, который не убирали всю зиму! А тут решили поскрести жалкие остатки в 5%», – возмутился один из пользователей. По его словам, уборкой занялись рядом с Барочной улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто не согласился с такой точкой зрения. По мнению части петербуржцев, подобные уборочные процедуры необходимы и асфальтному покрытию не вредят.

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