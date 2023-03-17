Петербург начнут расчищать от грязи пылесосами

Со снегом боролись солнышком, им же спасались и от луж после оттепели. Теперь надо бороться с пылью и песком на дорогах. Что ж — в этом вопросе все вполне логично, в ход пойдут специальные дорожные пылесосы.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, они пойдут в ход уже на следующей неделе. Правда, с одной оговорочкой — если погода будет позволять. Что ж, по всей видимости уже пора. Мойка78 заприметила пылевое облако на Пискаревском проспекте и песок, змейкой разлетающийся по Дворцовой набережной.

Вот только перед тем, как браться за уборку песка, Смольному бы не помешало победить сугробы, которые превратились в месиво и кашу. Жители Северной столицы с трудом пробирались к остановке общественного транспорта у гипермаркета «Лента» на Дальневосточном проспекте, уточняет издание.

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