Вдова Горшка раскритиковала сериал «Король и Шут»

Вдова известного музыканта, фронтмена панк-хоррор группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга назвала одноименный сериал порочащим память ее мужа.

По словам Ольги Горшеневой, события, связанные с сериалом и музыкальным коллективом, негативно сказываются на ней и ее детях. Вдова Горшка (прозвище Михаила Горшенева – прим. ред.) подчеркнула, что изображенный на экране образ ее мужа не соответствует реальному прототипу:

«Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. […] Я считаю, что этот сериал порочит его память», – написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что, давая добро на съемки не предполагала такого результата.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что известная российскому слушателю панк-рок-группа «Король и Шут» уверенно поднялась на верхние места в «Яндекс. Музыки».