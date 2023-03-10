«Король и Шут» вернулся и покорил чарты

Известная российскому слушателю панк-рок-группа «Король и Шут» уверенно поднялась на верхние места в «Яндекс. Музыки». Справиться с напором нестареющих композиций не смогли трек Инстасамки «За деньги да» и ремикс «Комарово» от DVRST.

«[…] в чарте одновременно находятся 22 трека «Короля и Шута». За последние четыре года таких результатов не было ни у одного артиста на Яндекс. Музыке», – рассказали представители «Яндекс.Музыки».

При этом наибольшую популярность среди всех композиций, созданных коллективом, набрала «Кукла колдуна», пишет РИА Новости.

Второе место занял трек «Лесник». Следом за ним идут «Дурак и молния», «Прыгну со скалы», «Камнем по голове», а также «Проклятый старый дом».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, в чем, по словам автора сериала «Король и шут», заключаются особенности проекта.