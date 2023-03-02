Режиссер сериала «Король и шут» рассказал об особенностях проекта

Рустам Мосафир, режиссер сериала «Король и шут» рассказал, как проходили съемки байопика известного музыкального коллектива.

«Была поставлена задача сделать небанальный байопик», – поделился он в интервью для телеканала «Санкт-Петербург». Следует отметить, что по ходу производства сериала и сценария, в частности, в нем начала появляться фэнтезийная линия, полностью изменившая повествования.

По словам Рустама Мосафира, теперь проект его авторы называют «панк-сказкой»:

«[…] потому что реальность тоже достаточно условная, кинематографическая. И мы наверно используем образы, наследие группы, чтобы сделать самостоятельную историю», – добавил режиссер.

Также отмечается, что к настоящему моменту первый трейлер «Короля и Шута», вышедший 3 февраля, посмотрели уже 2,3 миллиона раз.