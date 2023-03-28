Петербуржцам рассказали, когда ждать «Родненькую трупоедку»

Жители спальных районов Петербурга заприметили, что появляются прилавки с рыбой. Со слов продавцов, в лотках — «родненькая трупоедка». Жители говорят, что рыба привозная, ее вылавливают в Белом и Баренцевом море. После ее в замороженном виде везут в Петербург под видом местной.

Как пишет «Мойка78», пока ждать корюшку «местного разлива» и правда рановато. Пик ловли корюшки приходится на середину апреля и длится до середины мая. Какова будет цена вопроса — большой вопрос, но вот в прошлом году цена доходила до 1000 рублей за килограмм.

С учетом того, что погода в городе пока совсем не шепчет, сезон корюшки может немного отложиться, пишет издание. Ориентировочно рыбку можно ждать недели через две. Что ж, любители дождутся. Правда, не всем эта рыба по душе. Например, некоторых напрягает запах, а некоторых — тот факт, что рыба питается мертвечиной, от того и прозвана трупоедкой.