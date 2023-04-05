В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выберут лучших игроков на рынке недвижимости

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области открывается прием заявок на XVI конкурс «Доверие потребителя». Участие в конкурсе могут принять строительные компании, риэлторские агентства, банки, реализующие ипотечные программы, управляющие компании, а также строящиеся и построенные жилые комплексы и апартаменты. В результате среди участников в 19 номинациях выберут лучших игроков на рынке недвижимости. Конкурс пройдет в три этапа.

Первый этап стартует в конце апреля. Он пройдет посредством интернет-голосования на сайте doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса — Большого Сервера Недвижимости — bsn.ru. Интернет-голосование будет проходить по единым спискам и правилам. По его итогам 31 августа все голоса будут просуммированы, и в каждой номинации для участия в финале выберут по пять компаний и три жилых комплекса, апартамента и проекта загородного строительства, набравших максимальное число голосов.

Второй этап будет включать экспертное голосование, которое стартует в сентябре. На этом этапе независимый консультант -компания Nikoliers — проведет анализ конкурсной документации, а также совершит объезд объектов-финалистов. Также будет проведено исследование «тайный покупатель» с целью оценки работы отделов продаж компаний. На последнем третьем этапе финалистов оценит экспертный совет, которому они представят 30 ноября свои презентации и ответят на вопросы экспертов.

Прием самостоятельных заявок от компаний, желающих принять участие в конкурсе, осуществляется до 1 июня 2023 года по электронному адресу: ok@doveriekonkurs.ru. Прием документов и определение их соответствия условиям конкурса осуществляет секретариат Оргкомитета.

Участие в конкурсе бесплатное. Никакого регистрационного сбора для участия в конкурсе не предусмотрено.

С полным и более подробным календарем мероприятий в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя» можно ознакомиться на сайте конкурса по ссылке https://doveriekonkurs.ru/kalendar/

Церемония награждения состоится в феврале 2024 года.