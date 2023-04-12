Петербургский «Зенит» может открыть филиал своей академии в Китае

Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» изучает возможность открытия филиала своей академии в Китае — в Бэйхай (провинция Гуанси). Об этом рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Он пояснил, что команды «Зенита» разных возрастных категорий будут проводить с китайскими командами товарищеские матчи. Кроме этого, тренеры из Китая смогут будут проходить обучение на базе Центра повышения квалификации ФК «Зенит».

Интересно, что «Зенит» уже ранее приглашал сборную Китая в возрастной категории до 15 лет. Они должны были поучаствовать в ежегодном Международном юношеском турнире по футболу памяти Ю. А. Морозова, пишет «Спорт-Экспресс». Однако тогда преградой стала пандемия коронавируса. Команду из Китая ждут в этом году на турнире.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Роман Костомаров, которому пришлось пройти через несколько операций, связанных с осложнениями после пневмонии, начал постепенно идти на поправку.