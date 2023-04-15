В городе Лабытнанги разбушевалось сильное пламя

В городе Лабытнанги разгорелось сильное пламя — загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь охватил площадь в 480 квадратных метров. Об этом рассказали в федеральном министерстве чрезвычайных ситуаций. Информация появилась в социальных сетях ведомства.

Все случилось сегодня, в субботу 15 апреля. К ликвидации пожара привлекли 28 человек, а также семь единиц специальной техники. Как говорят специалисты, борьба с огнем ведется по второму рангу.

К счастью, пострадавших нет. Как видно по опубликованным кадрам, огонь охватил почти все здание целиком. Более того, огонь прорывался через окна и крышу. Видны клубы сильного дыма.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти прокуратура начала проверку из-за того, что на поверхности Невы заметили некие масляные пятна. Если быть точнее, то их увидели вблизи посёлка имени Свердлова.