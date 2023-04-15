В Неве заметили масляные пятна

В Ленобласти прокуратура начала проверку из-за того, что на поверхности Невы заметили некие масляные пятна. Если быть точнее, то их увидели вблизи посёлка имени Свердлова. Такую информацию предоставила областная прокуратура на своем сайте 15 апреля.

Как выяснилось, к месту происходящего уже выехал первый заместитель Всеволожского прокурора. Кроме него, на месте работают правоохранительные органы. Также известно, что выехали и представители администрации населенного пункта.

Специалисты уже осмотрели место разлива, пытаются выяснить, как вещества попали в реку, говорят представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что онкологический центр им. Н.П. Напалкова решил запустить пилотный проект по подготовке медицинских сестёр. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

происшествие


 

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