В Петербурге запустят пилотный проект по подготовке медсестер

Онкологический центр им. Н.П. Напалкова решил запустить пилотный проект по подготовке медицинских сестёр.

В медицинском учреждении пояснили, что Северная столица нуждается ориентировочно в шести тысячах медсестер каждый год, вот только людей пока все-таки недостаточно. Отметим, что на каждого врача должна приходиться одна медсестра — таков регламент.

Тем временем колледжи готовы обеспечить город не более чем двумя тысячами специалистов за год.

Теперь медучреждение совместно с правительством проработало проект программы целевого обучения студентов. На территории центра появятся оборудованные симуляторами учебные классы, пишет 78.ru.

Ранее мы писали, что Ожирение — тот еще бич современного общества. Только в Петербурге к врачам обратились 62 тысячи человек с такой проблемой, потому что у них возникли серьезные последствия.