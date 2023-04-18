20 лет в сети: вспоминаем с билайном, как менялась мобильная связь в Санкт-Петербурге

20 лет в сети: вспоминаем с билайном, как менялась мобильная связь в Санкт-Петербурге
фото: билайн

В апреле 2003 года, когда Петербург вовсю готовился встречать 300-летие, в городе впервые заработала сотовая сеть билайна. Тогда мало кто мог предположить, насколько сильно мобильные технологии изменят повседневную жизнь петербуржцев и станут ее неотъемлемой частью. Вспоминаем, как всё начиналось и что изменилось с тех пор.

Для работы сотовой связи необходимы базовые станции, к которым подключаются мобильные телефоны. При выходе в Петербурге билайн построил 110 базовых станций, которые работали в популярном тогда стандарте 2G — GSM. Самая первая базовая станция билайна была установлена на 22-й линии Васильевского острова. Коммерческий запуск сети состоялся 15 апреля 2003 года.

фото: билайн

С того времени сеть билайна выросла в десятки раз и строится теперь в основном в стандарте 4G. В Ленинградской области несколько тысяч базовых станций билайна обеспечивают связь для почти 3 тыс. населенных пунктов. Для работы сети в филиале проложено более 7,4 тыс. км волоконно-оптического кабеля, это больше, чем расстояние по прямой от Петербурга до Владивостока.

Технические специалисты билайна использовали и продолжают использовать необычные и интересные решения. Например, к летнему сезону на Неве появляются базовые станции, размещенные на плавучих пристанях.

фото: билайн

К моменту запуска билайна в Петербурге было всего два офиса продаж – на Конногвардейском бульваре и Московском проспекте. Сейчас в филиале насчитывается около 140 салонов.

фото: билайн

Сотовая связь тогда работала на иных условиях. За звонок чаще всего платили обе стороны разговора, а оплата долгое время осуществлялась в долларах и центах. Многие пытались тогда уложиться в несколько первых секунд разговора, поскольку они не тарифицировались.

Сейчас все намного проще, и за 2022 год абоненты в филиале проговорили порядка 8 млрд минут. В среднем один клиент билайна разговаривает по телефону около 320 минут в месяц.

У многих петербуржцев сейчас есть необходимость находиться на связи всегда и везде, в том числе и в метро. История сети билайна в петербургской подземке началась в апреле 2004 года. Тогда связь заработала лишь на двух станциях метрополитена – «Маяковской» и «Невском проспекте».

К настоящему моменту сеть оператора охватывает все действующие станции и тоннели. По данным исследования агентства «ТelecomDaily», билайн лидирует(https://telecomdaily.ru/news/2023/03/21/iaa-telecomdaily-v-tonnelyah-peterburgskoy-podzemki-srednyaya-skorost-mobilnogo-interneta-60-mbit-s) по доступности интернета в метро и его средней скорости. Согласно результатам тестирования, доступность мобильного интернета в сети билайна составляет 99,9%. При этом везде, где действует сервис, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G.

Вообще 4G-сеть билайна в Петербурге появилась в 2014 году, сегодня она позволяет смотреть со смартфона фильмы в высоком качестве, общаться по видеосвязи, играть в игры и скачивать объемные файлы, не подключаясь к домашнему Wi-Fi. В среднем один клиент билайна сейчас использует более 20 ГБ мобильного интернета в месяц. Для сравнения: в 2003 году сообщалось о 4 тысячах пользователей GPRS билайна в филиале, и все они совокупно потребляли тогда лишь около 750 ГБ в месяц.

фото: билайн

Чтобы еще больше увеличить скорость интернета, в 2022 году билайн провел масштабный рефарминг в Петербурге и области. Частоты, которые обычно используются для связи 3G, были частично перенаправлены в пользу 4G, что позитивно отразилось на показателях качества сети: даже тяжелый контент стал загружаться быстрее.

«За 20 лет сотовая связь прошла огромный путь, были созданы яркие и уникальные проекты, которые изменили представление о возможностях телекоммуникаций. Впереди у билайна большие планы: в Петербурге и области мы собираемся задействовать новые диапазоны частот для передачи данных в 4G, улучшать покрытие в популярных у петербуржцев торгово-развлекательных центрах, увеличивать возможности сети в метро. Наша цель – счастливые клиенты, которые могут оставаться на связи везде, где им нужно, чувствовать друг друга даже на огромных расстояниях», — рассказал директор билайна в Петербурге и Ленинградской области Евгений Брянцев.

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