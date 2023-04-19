Мошенники неделю «обрабатывали» петербургскую пенсионерку

Конечно, и правоохранительные органы, и средства массовой информации вовсю рассказывают, что мошенники не дремлют. Однако пока что россияне продолжают вестись на их уловки, даже на самые популярные. Конечно, основной «удар» берут на себя пенсионеры. Не стали исключением и петербуржцы.

Так, одной из пенсионерок города мошенники названивали целую неделю. Ее убеждали в том, что на ее имя оформляют кредит. Как итог, пенсионерка поверила настойчивым мошенникам.

Если быть точнее, то женщина перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей, говорит источник издания в правоохранительных органов. Когда женщина осознала, что стала жертвой обмана, она пришла в полицию.

Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в России за последний год заметнее всего поднялась в цене жвачка. Как оказалось, этот продукт больше других зависит от импортных поставок.