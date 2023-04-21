С улицы Матроса Железняка эвакуировали восемь человек

Пожар в Приморском районе Петербурга случился 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях — в телеграме.

Так, сигнал о происшествии сотрудники ведомства получили в 03.16 по местному времени. Все случилось в Приморском районе на улице Матроса Железняка, в доме 35, говорят специалисты.

Сотрудники министерства сразу же выехали на место происшествия. Как выяснилось, все случилось в трехкомнатной квартире. Там происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Эвакуировано в результате было восемь человек.

В 03:44 пожар специалисты-огнеборцы смогли потушить.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава, рассказывают сотрудники пресс-службы.