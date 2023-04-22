В Петербурге поставили рекорд по числу участников праздника Ураза-байрам

В Петербурге мусульмане отметили священный праздник Ураза-байрам. В этом году праздник собрал наибольшее количество участников, чем за все предыдущие годы. По информации священнослужителя Соборной мечети Адама Рашидова, праздник отметили 383 000 человек.

По его словам, больше всего человек собралось в Соборной мечети – примерно 200 000 человек. Кроме этого, в мечети в Приморском районе собралось ещё 120 000 человек.

Для понимания: Годом ранее праздник посетили примерно 250 000 человек в совокупности. В этом же году желающих посетить праздник было настолько много, что Соборная мечеть не смогла вместить всех пришедших, уточняет издание «Невские новости».

При этом Рашидов отмечает, что мечетей в Санкт-Петербурге не хватает. Всё дело в том, что в ленинградской области их в принципе нет. Соответственно, все желающие приезжают отпраздновать Ураза-байрам именно в Петербург.