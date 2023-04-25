Мурашко заявил, что ситуация с COVID стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в России, кажется, стабилизировалась. Однако стоит учитывать изменчивость вируса, она требует новых подходов к специфической иммунопрофилактике, а также производству новых вакцин. Такое заявление сделал глава министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он обратил внимание на то, что коронавирус меняется, а соответственно, подходы к нему тоже должны быть изменены. Пока что этот крупнейший вызов по-прежнему сохраняет свое влияние на показатели в системе здравоохранения.

Министр также отметил, что в прошлом году в России заметно усовершенствовали меры по борьбе с этой инфекцией. В частности, были зарегистрированы три новые вакцины, а также трижды были обновлены временные методические рекомендации, пишет ТАСС.

Он обратил внимание на то, что продолжатся вакцинации населения – более 73 000 000 человек уже вакцинировались и продолжают ревакцинироваться.