Глава Пушкинского района Чапуров прокомментировал взрыв в Павловске

Глава администрации Пушкинского района Петербурга Андрей Чапуров дал комментарий по поводу инцидента, произошедшего в Павловске в ночь с 26 на 27 апреля. В своем телеграм-канале он написал, что сообщения о звуке взрыва стали поступать еще вечером 26 апреля.
Он обратил внимание, что сигналы о произошедшем поступали в дежурную службу администрации. К месту происшествия выехали и продолжают там работать специалисты МЧС и полиции.
Кроме этого, он заявил, что пострадавших в результате инцидента нет. Проверка продолжается.
Андрей Чапуров добавил, что ситуация находится на особом контроле администрации.
Ранее стало известно, что в ночь с 26-го на 27 апреля в Павловске произошёл инцидент на территории заброшенной котельной. Примерно в 300 метрах от конноспортивного клуба «Ковбой» произошёл взрыв.