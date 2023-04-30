На Гоа из-за продажи наркотиков задержали пловчиху из Петербурга

В индийском Гоа задержали спортсменку из Санкт-Петербурга. Пловчиху подозревают в продаже наркотиков.

Призера московских Олимпийских игр 1980 года арестовали на Гоа в воскресенье, 30 апреля. По данным The Indian Express, атлетку проверяют на причастность к международному наркотическому картелю.

Вместе с девушкой задержали двоих мужчин, один из которых является бывшим полицейским из России. Сейчас в деле остается много неясных моментов, так что разбирательство продолжается.

Причины случившегося устанавливает посольство России в Индии, пишет ТАСС.

Сейчас российские дипломаты остаются на связи с правоохранительными органами Индии. Возникшие проблемы планируют разрешить как можно более оперативно, но исход дела все еще не ясен. Дальнейшие события могут оказаться непредсказуемыми.

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