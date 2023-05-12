Россиянам рассказали об опасности уколов красоты и пластики

У российских женщин уколы красоты и контурная пластика пользуются большой популярностью. Россиянки активно сражаются с возрастам или недостатками внешности. Чем могут грозить популярные процедуры?

Результат от знаменитой плазмотерапии больше похож на ожоги лица, а не на подтянутый овал и свежесть, как обещается. Такой способ приведения себя в порядок является крайне травматичным для кожи. Она будет подвержена воздействию извне после процедуры, что может привести к попаданию инфекций.

Химический пилинг при неумелом использовании тоже вполне может обернуться рубцами с обильной пигментацией. Кожу придется приводить в норму длительное время. Об этом рассказали на телеканале «Санкт-Петербург».

Не меньшую опасность в себе скрывает популярный ботокс. Решившимся на такое вмешательство женщинам следует избирательно подойти к выбору врача. Неверная дозировка или некачественная работа могут закончиться эстетической трагедией. Это же касается и контурной пластики.