В Петербурге нашли заказчика убийства 16-летней давности

Полицейскими установлен заказчик убийства 16-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Итак, еще в октябре 2006 года в отделение полиции поступил сигнал, что на Суздальском проспекте нашли труп мужчины с огнестрельным ранением.

После этого было заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Позднее правоохранительные органы установили, что к происшествию причастны двое мужчин, один из которых скончался еще в 2007 году.

Только в декабре 2022 года по подозрению в убийстве был задержан 51-летний подозреваемый.

Тогда он за деньги оказывал пособничество в совершении убийства. Материалы полицейского расследования были переданы в следственные органы.

Теперь же установлен и заказчик убийства -58-летний мужчина. Он заключен под стражу.