В Петербурге 4-летний малыш отравился антидепрессантами

По имеющейся информации, в Санкт-Петербурге 21 мая 2023 года на улице Шамшева 4-летний мальчик попал в медицинское учреждение. Все дело в том, что вечером этого дня он отравился антидепрессантами.

Известно, что мальчик попал в больницу. Его состояние медицинские работники оценивают как средней степени тяжести. Известно, что из-за того, что за ним недосмотрели родители, он выпил примерно 150 миллиграмм препарата, пишет 78.ру.

Ранее сообщалось, что проекты планировки и межевания территории для строительства и расширения улиц утверждены на рабочем совещании в петербургском правительстве. Известно, что в микрорайоне Галерная гавань появится двухполосная улица длиной примерно 447 метров. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.