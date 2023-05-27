По России выросло число киберпреступлений

В России активно меняется обстановка с киберпреступлениями. С одной стороны, темпы роста подобных происшествий замедлились, если сравнивать с прошлым годом. С другой, их количество все же продолжает расти.

Только за первый квартал 2023 года в РФ случилось 152,4 тысячи таких инцидентов. Это на 22,7% больше, чем за 2022 год за тот же отчетный период.

Несмотря на то, что по России до сих пор случаются киберпреступления, с ним все же ведут борьбу. Почти все (98,9%) из их общего числа выявляют сотрудники МВД. Далее уже ведется разбирательство.

Отдельный упор сделан на информирование граждан РФ о том, как себя вести в сети, чтобы не стать жертвами виртуальных преступлений. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-24».

Разговоры ведутся с гражданами разных возрастных и социальных групп. Постепенно проблему с киберпреступлениями планируют свести к минимуму.