В многоквартирных домах появилась информация о квартирах-должниках за тепло

В многоквартирных домах на информационных досках стали размещать информацию о квартирах-должниках за тепло. Это один из методов для взыскивания долгов за поставленную тепловую энергию, используемых компанией «Петербургтеплоэнерго».

В Санкт-Петербурге подобные объявления расклеены на 509 домах, в Ленинградской области – на 713 домах, в Республике Карелии – на 250 домах. Также компания использует регулярные смс-оповещения и автоматические звонки для уведомления о наличии задолженности.

В «Петербургтеплоэнерго» заявляют, что готовы пойти навстречу тем, у кого образовалось задолженность. Для этого можно составить заявление о предоставлении рассрочки на оплату задолженности и направить на электронный адрес или почту, указанные на сайте компании. Компания ведет активную работу по снижению задолженности не только с физическими, но и с юридическими лицами.

В «Петербургтеплоэнерго» заявили, что уведомления в очередной раз получила Октябрьская дирекция филиала ОАО «РЖД», просроченная дебиторская задолженность которой за поставленную тепловую энергию составляет более 4 млн руб., а в связи с невыполнением гарантий своевременной оплаты Общество было вынуждено начислить неустойку.