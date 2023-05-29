Студенты СПбГАСУ подготовили МАФы для «Северной долины» и «Юнтолово»

В Приморском районе появятся малые архитектурные формы – МАФы. Это совместный проект «Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ в рамках образовательного конкурса «МАФ проект», посвященного созданию альбома малых архитектурных форм для объектов девелопера.

Чемпионат «МАФ проект» проходил в два этапа – с октября 2022 года по май 2023 года. На первом этапе конкурсанты – студенты архитектурного факультета – посетили ЖК «Северная долина», изучили окружающую застройку, проанализировали цветовой и пластический контекст среды и разработали проект малых архитектурных форм. В феврале 2023 года из числа авторов лучших макетов были сформированы команды. К архитекторам присоединились экономисты-сметчики – студенты факультета экономики и управления. На втором этапе, основываясь на предыдущих индивидуальных наработках, команды создали единые целостные концепции и рассчитали стоимость своих проектов.

Программа конкурса включала в себя мастер-классы от команды «Главстрой Санкт-Петербург». На них студенты узнали о роли МАФов в маркетинговом продвижении проектов, формировании сметной стоимости и экономическом обосновании каждого элемента МАФ, а также познакомились с практическими примерами проектов комплексного освоения территорий и научились правильно презентовать свои разработки. По словам директора проекта «Северная долина» Дмитрия Калинина, от кейс-чемпионата получили выгоду обе стороны. Девелопер – свежий взгляд на вопросы благоустройства общественных пространств, а для студентов это возможность профессионального роста и обучения не только в теоретическом, но и в практическом поле.

«Все работы были выполнены на таком высоком уровне, что, признаюсь, нам было сложно выбрать одного лауреата. Поэтому мы определили сразу две команды, которые после доработки смогут реализовать свои проекты в наших жилых комплексах»,

– отметил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург».

По итогам экспертного голосования первое место разделили две команды. Студенты из команды North Park предложили оборудовать иммерсивную зону с беседками, арт-объектами, спортплощадкой, зоной для йоги и коворкингом. После детальной корректировки этот МАФ появится в «Северной долине». Участники команды «Триглиф» создали проект многофункционального «холма» из дерева, совмещающего всесезонную горку, детский скалодром и амфитеатр для отдыха. Спроектированную малую архитектурную форму было решено доработать и оборудовать в одном из дворов «Юнтолово».

Остальные команды получили дипломы участников в специальных номинациях, а преподаватели СПбГАСУ, принимавшие активное участие в проведении конкурса, – благодарственные письма от девелопера.

«Университет реализует большую стратегическую программу развития, один из разделов которой называется «Качественное образование». Мы стремимся к практикоориентированности в обучении и к максимальному вовлечению организаций реального сектора экономики в подготовку будущих специалистов»,

– сказала Марина Малютина, начальник управления учебной работы СПбГАСУ.

Победители конкурса и наиболее активные участники кейс-чемпионата из других команд приглашены на оплачиваемую стажировку в «Главстрой Санкт-Петербург» – именно во время нее проекты МАФов будут доработаны и реализованы на территории ЖК «Северная долина» и экорайона «Юнтолово».