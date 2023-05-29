Студенты СПбГАСУ подготовили МАФы для «Северной долины» и «Юнтолово»

В Приморском районе появятся малые архитектурные формы. Фото предоставлено "Главстроем Санкт-Петербург"
В Приморском районе появятся малые архитектурные формы. Фото предоставлено "Главстроем Санкт-Петербург"

В Приморском районе появятся малые архитектурные формы – МАФы. Это совместный проект «Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ в рамках образовательного конкурса «МАФ проект», посвященного созданию альбома малых архитектурных форм для объектов девелопера.

Чемпионат «МАФ проект» проходил в два этапа – с октября 2022 года по май 2023 года. На первом этапе конкурсанты – студенты архитектурного факультета – посетили ЖК «Северная долина», изучили окружающую застройку, проанализировали цветовой и пластический контекст среды и разработали проект малых архитектурных форм. В феврале 2023 года из числа авторов лучших макетов были сформированы команды. К архитекторам присоединились экономисты-сметчики – студенты факультета экономики и управления. На втором этапе, основываясь на предыдущих индивидуальных наработках, команды создали единые целостные концепции и рассчитали стоимость своих проектов.

Программа конкурса включала в себя мастер-классы от команды «Главстрой Санкт-Петербург». На них студенты узнали о роли МАФов в маркетинговом продвижении проектов, формировании сметной стоимости и экономическом обосновании каждого элемента МАФ, а также познакомились с практическими примерами проектов комплексного освоения территорий и научились правильно презентовать свои разработки. По словам директора проекта «Северная долина» Дмитрия Калинина, от кейс-чемпионата получили выгоду обе стороны. Девелопер – свежий взгляд на вопросы благоустройства общественных пространств, а для студентов это возможность профессионального роста и обучения не только в теоретическом, но и в практическом поле.

В Приморском районе появятся малые архитектурные формы. Фото предоставлено «Главстроем Санкт-Петербург»
В Приморском районе появятся малые архитектурные формы. Фото предоставлено «Главстроем Санкт-Петербург»

«Все работы были выполнены на таком высоком уровне, что, признаюсь, нам было сложно выбрать одного лауреата. Поэтому мы определили сразу две команды, которые после доработки смогут реализовать свои проекты в наших жилых комплексах»,

– отметил Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург».

По итогам экспертного голосования первое место разделили две команды. Студенты из команды North Park предложили оборудовать иммерсивную зону с беседками, арт-объектами, спортплощадкой, зоной для йоги и коворкингом. После детальной корректировки этот МАФ появится в «Северной долине». Участники команды «Триглиф» создали проект многофункционального «холма» из дерева, совмещающего всесезонную горку, детский скалодром и амфитеатр для отдыха. Спроектированную малую архитектурную форму было решено доработать и оборудовать в одном из дворов «Юнтолово».

Остальные команды получили дипломы участников в специальных номинациях, а преподаватели СПбГАСУ, принимавшие активное участие в проведении конкурса, – благодарственные письма от девелопера.

«Университет реализует большую стратегическую программу развития, один из разделов которой называется «Качественное образование». Мы стремимся к практикоориентированности в обучении и к максимальному вовлечению организаций реального сектора экономики в подготовку будущих специалистов»,

– сказала Марина Малютина, начальник управления учебной работы СПбГАСУ.

Победители конкурса и наиболее активные участники кейс-чемпионата из других команд приглашены на оплачиваемую стажировку в «Главстрой Санкт-Петербург» – именно во время нее проекты МАФов будут доработаны и реализованы на территории ЖК «Северная долина» и экорайона «Юнтолово».

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