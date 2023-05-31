Прямой выход в метро вернут на Финляндский вокзал

В Санкт-Петербурге уже с 1 июня начнут действовать новые корректировки на Финляндском вокзале. Здесь вновь будет работать прямой выход в метро.

Для удобства петербуржцев и туристов северной столицы выход в «подземку» начнет работать в полном объеме. Предполагается, что именно на этой стадии будет уходить порядка 20% от общего пассажиропотока Финляндского вокзала. Об этом рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин на пресс-конференции, пишет dp.

Таким образом, нагрузка значительно распределится и снизится. Изменения должны вызвать положительный отклик со стороны горожан.

Ограничения на Финляндском вокзале были введены вместе с новым режимом работы. Теперь ситуация меняется вновь. Пока неизвестно, насколько долго выход в метро будет доступен на этот раз. В теории правила должны оказаться постоянными.