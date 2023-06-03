Половина сотрудников IKEA в Тихвине отправлена в простой

Примерно 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой. Изменение условий труда связано с планами компании перезапустить производства.

Порядка половины сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине ушли в простой и в выплаты в две трети зарплаты до сентября 2023 г. Остальные работники продолжают находиться на пятидневном графике. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на профсоюз лесных отраслей.

При этом известно, что работники икеа не получат какую-либо компенсацию за потерю ночных часов. При этом как и годом ранее они смогут работать по графику неделя через неделю и получать 90% от оклада.

Как говорят в профсоюзе, 1 июня часть сотрудников переведена на график пять через два – то есть со сменного графика на постоянный. Ещё часть — отправленные в простой, они будут получать две трети от своего заработка до сентября. При этом каждый месяц планируется пересматривать условия труда.

Предполагается, что такие изменения в первую очередь связаны с планами компании перезапустить производство на заводе. Однако на данный момент нет информации о том, что там планируется производить.

Добавим, что ранее перемены в компании не обходились без скандалов. В частности, проходили протесты. В Социальных сетях сотрудники компании публиковали кадры, подписывая их тегами «мы остаемся«. Тогда это было связано с тем, что IKEA и её руководство отказывались от проведения каких-либо переговоров с сотрудниками.

Интересно и то, что когда икеа уходила с российского рынка, сайт компании обвалился, а около офлайн магазинов скопились невероятные очереди. После этого неоднократно поднимался вопрос того, что будут открыты магазины – аналоги. В частности, рассматривался вариант с магазинами, которые есть в республике Беларусь.